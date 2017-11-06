مصر.. النادي الأهلي يهدد منتخب تونس باللجوء للفيفا بسبب علي معلول

تسود حالة من القلق داخل الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة حسام البدري تحسبًا لقيام الجهاز الفني لمنتخب تونس بالدفع بعلي معلول ظهير أيسر الفريق في لقاء ليبيا في ختام تصفيات كأس العالم.

وقال خالد محمود طبيب الأهلي لشبكة “إرم نيوز” إن “معلول لا يستطيع المشاركة في لقاء تونس أمام ليبيا بتصفيات كأس العالم بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.

وأضاف محمود أن “علي يحتاج للعلاج لمدة أسبوعين وفي حالة الدفع به أمام ليبيا ستتضاعف الإصابة وتزيد مدة غياب اللاعب عن الملاعب”.

وتابع طبيب القلعة الحمراء بأننا “وجهنا خطابًا رسميًا لمنتخب تونس نحذر فيه من مشاركة معلول في لقاء ليبيا بتصفيات المونديال وسنلجأ إلى الفيفا في حالة المخاطرة بمستقبل اللاعب”.

ومن جانب آخر قال طبيب الفريق إن حسام عاشور لاعب الأهلي سيشارك تدريجيًا في التدريبات الجماعية بعد 3 أيام.

وكان عاشور قد غاب عن الأهلي في مباراتي نصف النهائي والنهائي بسبب إصابته بتمزق في العضلة الضامة.

ويستعد الأهلي لمواجهة تليفونات بني سويف في الساعة الثامنة مساء الجمعة المقبل على ملعب بتروسبورت في إطار منافسات الدور 32 من بطولة كأس مصر.