تصفيات كأس العالم.. نبيل معلول يختار تشكيلة منتخب تونس لمواجهة ليبيا الحاسمة

اختار نبيل معلول مدرب منتخب تونس لكرة القدم اليوم الجمعة قائمة تضم 28 لاعبًا استعدادًا لمواجهة ليبيا في الجولة الأخيرة والحاسمة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم في روسيا العام المقبل.

ويكفي تونس التعادل عندما تستضيف جارتها ليبيا في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني لحسم تأهلها لكأس العالم للمرة الخامسة في تاريخها.

وتتصدر تونس، التي لم تتأهل لكأس العالم منذ 2006 في ألمانيا، المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة من خمس مباريات بفارق ثلاث نقاط عن الكونجو الديمقراطية صاحبة المركز الثاني التي تستضيف غينيا.

ويبدأ منتخب تونس بعد غدٍ الأحد المرحلة الأخيرة من استعداداته للمواجهة المصيرية ضد ضيفه الليبي لحسم تأهله لكأس العالم.

وجاءت قائمة منتخب تونس على النحو التالي:

في حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى (الشباب السعودي)، وأيمن المثلوثي (النجم الساحلي)، ومعز بن شريفية (الترجي)، ومحمد الهادي قعلول (الصفاقسي).

مدافعون: صيام بن يوسف (قاسم باشا التركي)، وخليل شمام (الترجي)، وديلان براون (جنت البلجيكي)، وأسامة الحدادي (ديجون الفرنسي)، وعلي معلول (الأهلي المصري)، وحمدي النقاز ورامي البدوي (النجم الساحلي)، وياسين مرياح وحمزة المثلوثي (الصفاقسي).

لاعبو الوسط: محمد أمين بن عمر، وأيمن الطرابلسي (النجم الساحلي)، وكريم العواضي (الصفاقسي)، وأنيس البدري، وفرجاني ساسي، وغيلان الشعلاني (الترجي)، وأحمد خليل (الأفريقي)، ومحمد علي منصر (الاتحاد السكندري المصري)، وهبي الخزري (رين الفرنسي)، ويوسف المساكني (الدحيل القطري)، وبسام الصرارفي (نيس الفرنسي)، ونعيم السليطي (ديجون الفرنسي).

مهاجمون: طه ياسين الخنيسي، وفخر الدين بن يوسف (الترجي)، ويوهان توزجار (سوشو الفرنسي).