الجزائري رابح: مجاني يتراجع عن قرار اعتزال اللعب الدولي

أعلن رابح ماجر، المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، أن كارل مجاني لاعب نادي سيفاس سبور التركي، تراجع عن قرار اعتزال اللعب الدولي، وأنه سيستمر مع المنتخب حتى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019 على الأقل.

وكان مجاني (32 عامًا) قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد خروج منتخب بلاده من سباق التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، لاعتقاده أن المنتخب لم يعد بحاجة إليه.

وقال ماجر، في تصريحات للإذاعة الجزائرية اليوم الجمعة: “مجاني سيكون حاضرًا في المعسكر الإعدادي الذي يسبق المباراتين أمام نيجيريا وأفريقيا الوسطى المقررتين يومي 10 و14 نوفمبر. أعتقد أننا مازلنا بحاجة لهذا اللاعب الذي بإمكانه البقاء مع المنتخب حتى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019 على الأقل”.

وأضاف “المنتخب الجزائري بحاجة إلى لاعبين من ذوي الخبرة وخاصة في المشاركات الأفريقية، وانطلاقًا من هذه الحقيقة، مجاني لا يزال بإمكانه مساعدة اللاعبين الشبان، كما بوسعه أن يمنحنا حلولًا في خط الدفاع وحتى في الوسط كلاعب ارتكاز”.

وكان مجاني، الذي انضم للمنتخب الجزائري عام 2010، قد استبعد من المشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2017، بقرار من الجهاز الفني السابق بقيادة البلجيكي جورج ليكنز.