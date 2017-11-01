وفاق سطيف يتوج بكأس السوبر الجزائري على حساب شباب بلوزداد

توج وفاق سطيف، بطل الدوري الجزائري لكرة القدم في الموسم الماضي، بباكورة ألقابه هذا الموسم، بعدما أحرز لقب كأس السوبر الجزائري لكرة القدم، إثر تغلبه على شباب بلوزداد حامل لقب الكأس بركلات الترجيح 4 – 2 اليوم الأربعاء على ملعب “الشهيد محمد حملاوي” بمدينة قسنطينة شرق الجزائر.

وانتهت المباراة في وقتها الرسمي بالتعادل السلبي، لكن ركلات الترجيح ابتسمت في النهاية لوفاق سطيف، حيث أضاع محمد نعماني ومحمد أمين حامية ركلتين لشباب بلوزداد، فيما أضاع عبد المؤمن جابو ركلة واحدة لوفاق سطيف.

والتتويج هو الثاني لوفاق سطيف بعد عام 2015، ليخلف اتحاد الجزائر في السجل.