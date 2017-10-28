مباراة الأهلي والوداد.. الفريق المغربي يتعادل (فيديو)

قلص الوداد المغربي النتيجة وسجل هدف التعادل في شباك الأهلي المصري، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، اليوم السبت، على ملعب برج العرب في ذهاب نهائي دوري الأبطال الأفريقي.

قوووووووووووووووووووووووول التعادل الوداد نهائي افريقيا الذهاب pic.twitter.com/vhDWPIqn9N — FAHADHD24 (@FAHADHD24_) October 28, 2017

فمن هجمة مرتدة نجح الضيوف في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 16 عن طريق أشرف بنشرقي الذي تلقى تمريرة عرضية من محمد أونجيم من جهة اليمين، حوّلها أشرف بنشرقي برأسية مرت على يمين شريف إكرامي، وسط فشل إكرامي وسعد سمير في التعامل مع اللاعب المغربي.