مباراة الأهلي والوداد.. الفريق المغربي يتعادل (فيديو)

مباراة الأهلي والوداد.. الفريق المغربي يتعادل (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

قلص الوداد المغربي النتيجة وسجل هدف التعادل في شباك الأهلي المصري، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، اليوم السبت، على ملعب برج العرب في ذهاب نهائي دوري الأبطال الأفريقي.

فمن هجمة مرتدة نجح الضيوف في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 16 عن طريق أشرف بنشرقي الذي تلقى تمريرة عرضية من محمد أونجيم من جهة اليمين، حوّلها أشرف بنشرقي برأسية مرت على يمين شريف إكرامي، وسط فشل إكرامي وسعد سمير في التعامل مع اللاعب المغربي.

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