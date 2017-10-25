إضراب لاعبو اتحاد الحراش الجزائري عن التدريب.. تعرف على السبب

قاطع لاعبو نادي اتحاد الحراش الجزائري، المران الذي كان مقررا اليوم الأربعاء، احتجاجا على تأخر الإدارة في حل المشاكل المالية.

وحضر الجهاز الفني بقيادة التونسي حمادي الدو إلى الملعب، في حين غاب اللاعبون الذين قرروا الدخول في إضراب حتى يلفتوا أنظار الجميع.

من جهته، أعلن فيصل بن سمرة، رئيس النادي استقالته من منصبه، احتجاجا على تركه يواجه مشاكل النادي وحيدا، في غياب أي مساعدة من قبل بقية أعضاء مجلس الإدارة.

كان حاج بوقاش، قائد اتحاد الحراش، انتقد بشدة إدارة فريقه لعجزها عن توفير أبسط وسائل العمل، معترفا أن الوضع داخل الفريق لا يبشر بالخير.

ويحتل اتحاد الحراش المركز 15 قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري، وفي رصيده 4 نقاط.