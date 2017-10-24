النجم الساحلي التونسي يستعد لإقالة مدربه فيلود ويفاوض المغربي وليد الركراكي

ذكرت وسائل إعلام تونسية اليوم الثلاثاء أن النجم الساحلي التونسي يستعد لإقالة مدربه الفرنسي أوبير فيلود بعد خروجه من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم عقب خسارة قاسية أمام الأهلي المصري ويفاوض وليد الركراكي مدرب الفتح الرباطي المغربي لخلافته.

وقالت محطة موزاييك الإذاعية الخاصة “بالرغم من أن الهيئة المديرة للنجم لم تعلن القطيعة مع الإطار الفني لكنها انطلقت في البحث عن بديل”.

ولم يعلن النجم الساحلي رسميا إقالة مدربه الفرنسي لكنه بات على أبواب الرحيل عن الفريق بعد الخسارة المذلة أمام الأهلي 6-2 في إياب الدور قبل النهائي لدوري الأبطال.

وكان النجم الساحلي يمني النفس بتخطي عقبة الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب برصيد ثماني بطولات، بعد فوزه 2-1 ذهابا لكنه انهار بشكل درامي في استاد برج العرب على مشارف مدينة الاسكندرية الساحلية ليخسر 7-4 في مجموع المباراتين.

وأضافت المحطة الإذاعية “من بين الأسماء المتداولة مدرب الفتح الرباطي المغربي وليد الركراكي الذي فتحت معه هيئة النجم باب المفاوضات”.

وكان الركراكي قاد الفتح الرباطي لتحقيق نتائج طيبة ببلوغ الدور قبل النهائي في البطولة العربية وكذلك في كأس الاتحاد الإفريقي.

ونظم عدد من جماهير النجم الساحلي اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مقر النادي تعبيرا عن غضبهم بعد الخروج المخيب للآمال من بطولة دوري أبطال إفريقيا. وطالب المحتجون بإقالة المسؤولين.