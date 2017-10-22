الأفريقي التونسي يخسر أمام سوبر سبور ويفشل في الصعود لنهائي الكونفيدرالية

اغتال فريق سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي أحلام مضيفه الأفريقي التونسي في التأهل لنهائي بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية)، بعدما تغلب عليه 3/1 في إياب الدور قبل النهائي للبطولة اليوم الأحد بالملعب الأولمبي في رادس.

كانت مباراة الذهاب التي جرت بين الفريقين في جنوب أفريقيا، انتهت بالتعادل بهدف لمثله، ليحجز سوبر سبورت بطاقة الترشح للدور النهائي، عقب فوزه 4/2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وضرب سوبر سبورت موعدًا في الدور النهائي مع فريق تي بي مازيمبي من الكونغو الديمقراطية (حامل اللقب)، الذي اجتاز عقبة الفتح الرباطي المغربي في مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى.

وتقدم سوبر سبورت بهدف مبكر حمل توقيع برادلي غروبلير في الدقيقة 16، قبل أن يضيف زميله جريمي بروكي الهدف الثاني في الدقيقة 53، مستغلًا المساحات الخالية في دفاع الأفريقي، الذي اندفع لاعبوه للهجوم.

وقلص صابر خليفة الفارق، بعدما أحرز هدفا للأفريقي في الدقيقة 56 من ركلة جزاء، غير أن غروبلير واصل تألقه بعدما أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 64، مستغلًا الهفوات الدفاعية الساذجة للفريق التونسي.

وضاعف الأفريقي بتلك النتيجة من أحزان الجماهير التونسية، التي شعرت بخيبة أمل كبيرة عقب إخفاق النجم الساحلي في التأهل لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، إثر خسارته التاريخية 6/2 أمام مضيفه الأهلي المصري في إياب الدور قبل النهائي للبطولة في وقت سابق اليوم.