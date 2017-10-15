تعيين رابح سعدان مديرا فنيا للاتحاد الجزائري

تولى رابح سعدان، المدير الفني السابق للمنتخب الجزائري لكرة القدم، اليوم الأحد، رسميًا منصب المدير الفني للاتحاد الجزائري للعبة خلفًا لفوضيل تيكانوين الذي استقال من منصبه.

ونصّب الاتحاد اليوم أيضًا، بوعلام شارف المدير الفني السابق لنادي اتحاد الحراش، مديرًا للمنتخبات الوطنية.

وتولى سعدان منصب المدير الفني للمنتخب الجزائري في نهائيات كأس أمم أفريقيا التي استضافتها تونس عام 2004.

وسبق أن تولى رابح سعدان (71 عامًا) تدرب المنتخب الجزائري أكثر مرة مرة، لكن أبرزها كان بين 2007 و2010، حيث قاد الخضر إلى كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا.