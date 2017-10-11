مصادر: بعد اجتماع عاصف.. استقرار على الاتصال بجمال بلماضي لتدريب منتخب الجزائر

استقر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، على الاتصال بجمال بلماضي، المدير الفني لنادي الدحيل القطري، من أجل تدريب منتخب الجزائر خلال الفترة المقبلة، وإقالة الإسباني ألكاراز على خلفية فشل الخضر في التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وقالت مصادر لإرم نيوز إن اجتماع اتحاد الكرة الجزائري كان عاصفا للغاية، حيث شهد خلافا بين خير الدين زطشي رئيس الاتحاد ونائبه الأول ربوح حداد حول هوية المدرب المقبل.

ووفقا لذات المصادر، فإنه تم الاتفاق مع المدرب رابح سعدان ليكون مديرا فنيا لاتحاد الكرة الجزائري.

وباتت الكرة الآن في ملعب جمال بلماضي المدير الفني لنادي الدحيل القطري، في حالة موافقته سيعلن مدربا للخضر خلال أيام.

وحقق جمال بلماضي نتائج مميزة للغاية في الدوري القطري خلال السنوات الأخيرة.

واستقر الاتحاد الجزائري على ترحيل المدرب الإسباني ألكاراز، لكن المشكلة تكمن في الشرط الجزائي للمدرب حيث تبذل محاولات لرحيله بالتراضي.

وشهدت الجلسة اعتراضا من ربوح حداد بلهجة غاضبة، عن أمور تخص كواليس منتخب الجزائر مثل السماح بدخول الحلاق لللاعبين قبل مواجهة الإياب مع زامبيا في تصفيات كأس العالم، وهو ما أغضب حكيم مدان المكلف بالإشراف على المنتخب الجزائري.