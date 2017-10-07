المنتخب المغربي يسقط الغابون وينتزع صدارة المجموعة الثالثة بتصفيات المونديال

المصدر: د ب أ

انتزع المنتخب المغربي لكرة القدم صدارة المجموعة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا بتغلبه على ضيفه منتخب الغابون 3 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات.

ويدين المنتخب المغربي بالفضل في هذا الفوز للاعبه خالد بو طيب الذي سجل الأهداف الثلاثة (هاتريك) في الدقائق 38 و56 و72.

تصفيات كاس العالم | المغرب 1 × 0 الغابون | هدف اول المغرب هدف جميل HD pic.twitter.com/WYnewhhr9v — FAHADHD24 (@FAHADHD24_) October 7, 2017

ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب بفارق نقطة أمام كوت ديفوار ، فيما توقف رصيد منتخب الغابون عند خمس نقاط في المركز الثالث بفارق نقطتين عن مالي صاحب المركز الأخير.

ويلتقي المنتخب المغربي مع مضيفه كوت ديفوار في الجولة الأخيرة من التصفيات حيث ستحدد هذه المباراة المتأهل للمونديال، فيما يلعب منتخب الغابون مع ضيفه مالي في مباراة تحصيل حاصل.

تصفيات كاس العالم | المغرب 2 × 0 الغابون | هدف الثاني المغرب هدف خالد ابو الطيب HD pic.twitter.com/3oFc3VmVUK — FAHADHD24 (@FAHADHD24_) October 7, 2017