الاتحاد الجزائري يضغط على ألكاراز لإجباره على الرحيل

واصل الاتحاد الجزائري لكرة القدم ضغطه على الإسباني، لوكاس ألكاراز، المدير الفني للمنتخب الأول، لإجباره فيما يبدو على قبول خطة فك الارتباط بالتراضي.

وأعلن الاتحاد في موقعه الإلكتروني الرسمي، اليوم الجمعة، أن منتخب المحليين سيدخل معسكرًا إعداديًا بداية من بعد غد الأحد ،وحتى الأربعاء المقبل، لافتًا أن ألكاراز هو من سيشرف على المعسكر.

ولن يكون أمام ألكاراز، سوى ساعات قليلة فقط للراحة، على اعتبار أن المنتخب الجزائري سيعود بعد غدٍ للجزائر، عقب مواجهة مضيفه منتخب الكاميرون غدًا السبت، بالجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

وأكد الاتحاد أن ألكاراز استدعى 35 لاعبًا يمثلون 12 ناديًا ينشط في دوري الدرجة الأولى، فيما غاب لاعبو أندية مولودية وهران، ودفاع تاجنانت، واتحاد بسكرة، واتحاد البليدة عن القائمة التي لم تشمل أيضًا اسميْ عبدالمؤمن جابو نجم وفاق سطيف، ومحمد نعماني مدافع شباب بلوزداد، ومحمد هشام عطوش، مهاجم دفاع تاجنانت.

واللافت في القائمة، تواجد لاعبين لا يلعبون مع أنديتهم نهائيًا ولا حتى بانتظام، في حين أن البعض الآخر متقدم في السن على غرار أحمد قاسمي لاعب نصر حسين داي ،الذي يحتفل الشهر المقبل بعيد ميلاده الـ33، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الأسماء، وعن المقاييس التي يجب توفرها في اللاعبين الدوليين ،مثلما لفت إليه الكاراز نفسه في مؤتمره الصحافي أمس الأول الأربعاء.

غير أن بعض المصادر، رجحت أن يكون الاتحاد الجزائري انتقل للمرحلة الثانية من مخطط التخلص من ألكاراز، لإجباره على قبول مقترح الطلاق بالتراضي بين الطرفين.

وكان خيرالدين زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري صرح في وقت سابق أن هناك بنودًا تسمح بفسخ العقد مع ألكاراز بالتراضي، في حال تقرر إنهاء العلاقة بين الطرفين، منوهًا أنه ليس راضيًا عن النتائج التي حققها الفريق في الفترة الأخيرة.

لكن ألكاراز، سارع لوضع النقاط على الحروف سريعًا، حيث أكد قبل يومين، وبنبرة حادة، أن عقده مع الاتحاد الجزائري سينتهي مع نهاية كأس أمم أفريقيا 2019 المقررة في الكاميرون، وأن هدفه الرئيس هو التتويج بالبطولة، بمعنى آخر، انه غير مستعد للرحيل، وأنه في حال قرر الاتحاد الجزائري عكس ذلك، فما عليه سوى منحه تعويضات مالية تصل إلى مليوني يورو.