منتخب تونس يتطلّع للفوز على غينيا وينتظر هدية من “الجارة” ليبيا

تتطلع تونس للفوز عندما تلعب في ضيافة غينيا بينما تنتظر هدية من جارتها ليبيا غدًا السبت لتحقيق حلم التأهل الى نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الخامسة في تاريخها.

وسيكون بوسع منتخب تونس حسم تأهله إلى نهائيات كأس العالم بروسيا الصيف المقبل في حال فوزه على غينيا وتعثر منافسه من الكونغو الديمقراطية أمام ليبيا في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة بالمجموعة الأولى بالتصفيات.

وتتصدر تونس جدول الترتيب برصيد عشر نقاط ،وتتفوق بفارق ثلاث نقاط عن الكونغو الديمقراطية صاحبة المركز الثاني، بينما لدى غينيا وليبيا ثلاث نقاط لكل منهما.

وكان منتخب تونس وضع قدمًا في نهائيات كأس العالم بعد فوزه 2-1 على منافسه منتخب الكونغو الديمقراطية في الجولة الثالثة قبل أن ينتزع منه التعادل 2-2 في الجولة الرابعة.

لكن سيكون على منتخب نسور قرطاج تجاوز غينيا في مواجهة يتوقع أن تكون صعبة أمام صاحب الأرض الساعي إلى مصالحة جماهيره بعد أن تلاشت أحلامه في بلوغ كأس العالم مبكرًا.

وقال علي معلول ظهير أيسر تونس:”تنتظرنا مباراة صعبة أمام منافس ليس لديه ما يخسره بعد أن ابتعد مبكرًا عن طريق التأهل وسيخوض اللقاء دون ضغوط”.

وأضاف:”ستكون مباراة محفوفة بالمخاطر، لكن بفضل الاستعدادات الجيدة عازمون على العودة بنقاط الانتصار الثلاث”.

ويعوّل منتخب تونس على خبرته، وانضباطه الخططي الكبير بقيادة خط وسطه المكون من: فرجاني ساسي، وغيلان الشعلاني، والمهاجم طه ياسين الخنيسي للتغلب على منافسه.

وتابع معلول:”سيكون الانتصار على غينيا بمثابة خطوة كبيرة نحو نهائيات كأس العالم، لذلك نحن متحفزون لتقديم مباراة قوية”.

ويأمل منتخب تونس في تعثر الكونجو الديمقراطية أمام ليبيا في المواجهة الثانية بالمجموعة الأولى لحسم تأهله الى كأس العالم قبل خوض الجولة الأخيرة.

وسبق لتونس التأهل الى نهائيات كأس العالم أعوام 1978 و1998 و2002 و2006 لكنها غابت عن دورتي 2010 و2014.