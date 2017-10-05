رينار: مدرب المغرب: لا بديل عن الفوز على الغابون

قال الفرنسي إيرفي رينار مدرب المغرب إنه لا بديل لفريقه عن الفوز عندما يستضيف الغابون في تصفيات كأس العالم 2018 لكرة القدم يوم السبت المقبل.

وأضاف المدرب الفائز بكأس الأمم الأفريقية سابقًا مع زامبيا وساحل العاج للصحفيين: “عند سحب قرعة التصفيات النهائية قلنا إن الأمر سيكون صعبًا واليوم أكرر أن هذه المجموعة صعبة علمًا أننا نعد المنتخب الأكثر انتظامًا على مستوى النتائج”.

وتابع المدرب الذي لم يخسر فريقه في 4 جولات “نحن نأسف أننا لم نحقق أكثر من التعادل في مالي بالجولة الماضية لكننا لن نلوم إلا أنفسنا بعد أن افتقرنا للفعالية كما أهدرنا ركلة جزاء”.

ويحتل منتخب المغرب المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط متأخرًا بنقطة واحدة عن ساحل العاج المتصدرة التي ستلعب غدًا الجمعة مع مالي المتذيلة بنقطتين بينما تحتل الغابون المركز الثالث برصيد 5 نقاط. ويتأهل المتصدر فقط.

وقال رينار: “سندخل هذه المباراة لكي نفوز فقط ولا يوجد أي بديل آخر غير ذلك حتى نواصل الأمل ونحتفظ بفرصة التأهل ومثلما كان الأمر منذ البداية فإننا نتطلع للجولة الأخيرة أمام ساحل العاج يوم 11 نوفمبر في أبيدجان ونحن في أفضل وضع ممكن”.

وأضاف “منتخب الغابون يملك إمكانيات كبيرة ويتحول بسرعة من الدفاع إلى الهجوم وقد درسناه جيدًا من خلال آخر مباراتين له أمام ساحل العاج وستزيد قوته بعودة نجمه بيير-إيمريك أوباميانغ”.

وناشد رينار المشجعين بدعم اللاعبين من أجل مواصلة الحلم.

وقال رينار: “في مباراة مالي بالرباط كان الجمهور رائعًا وهو ما أتمنى أن يتكرر يوم السبت بالدار البيضاء. المطلوب منا أن نكون على مستوى تطلعات الشعب المغربي لأن هدفنا جميعًا التأهل لكأس العالم”.