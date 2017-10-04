المغرب.. معركة بالحجارة والزجاجات الفارغة بين جماهير الوداد البيضاوي ونهضة بركان (فيديو)

اضطر الحكم الدولي المغربي سمير الكزاز لإيقاف لقاء الوداد البيضاوي ونهضة بركان في مباراة ثمن نهائي كأس المغرب لمدة تفوق 10 دقائق بعد قيام جماهير الفريق البيضاوي بأعمال شغب أدت لتدخل الأمن.

وكان فريق الوداد البيضاوي منهزما1-0 في اللقاء حين بدأت بعض الجماهير في المدرج الشمالي لملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط برمي الملعب بالحجارة والزجاجات الفارغة.

وتدخل الأمن بالملعب لتهدئة الجماهير، لكن المواجهات تحولت لحرب بين الطرفين بالحجارة أدت لإصابة عدد من رجال الأمن ونقلهم للمستشفى، كما اعتقل بعض أنصار فريق الوداد البيضاوي.

وتوقف اللقاء لمدة تزيد عن 10 دقائق بعد إخلاء الجماهير التي تسببت في الأحداث قبل أن يستأنف من جديد ويسجل فريق الوداد البيضاوي التعادل في الدقيقة 8 من الوقت بدل الضائع.

ومن المحتمل أن تؤدي الأحداث لعقوبات على فريق الوداد البيضاوي الذي لعب في الرباط لكون ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء مخصص للقاء المنتخب المغربي أمام منتخب الغابون في تصفيات كأس العالم روسيا 2018 .