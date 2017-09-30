المغرب يطلب رسميًا استضافة أمم أفريقيا للمحليين ويمنح مصر فرصة المشاركة

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، اليوم السبت، عن تقديم طلب رسمي للاتحاد الأفريقي “الكاف” لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين 2018 بدلًا من كينيا.

وأصدر الاتحاد المغربي لكرة القدم بيانًا رسميًا، عبر موقعه الرسمي جاء فيه، “تقدم المغرب رسميًا اليوم بترشيحه لاستضافة بطولة أفريقيا للأمم للاعبين المحليين، والمقرر تنظيمها مطلع 2018، ويأتي قرار المملكة المغربية لاستضافة هذه المنافسة القارية، تماشيًا مع سياسة الانفتاح على الدول الأفريقية والتي تنتهجها بلادنا بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي من بين ركائزها احتضان شباب القارة السمراء وتمكينهم من مستقبل واعد”.

وأضاف: “ومن خلال الترشح لاستضافة “شان “2018، يضع المغرب كل التجارب والخبرات التي راكمها خلال السنوات الماضية رهن إشارة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وذلك لضمان نجاح تنظيم هذه التظاهرة الرياضية القارية، وفي نفس الصدد، سيسعى المغرب إلى تسخير كل الإمكانات والمؤهلات الكفيلة لاستقبال المنتخبات المشاركة في هذا العرس الكروي القاري، وتوفير الظروف الملائمة للتباري والتألق”.

وكان “كاف” قرر سحب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين 2018 من كينيا، بسبب تأخرها في تشييد وتجهيز المنشآت الخاصة بالمسابقة.

وحال اختيار “الكاف” للمغرب من أجل استضافة البطولة، سيصعد منتخب مصر مباشرة للبطولة، على الرغم من خروجه من سباق التصفيات أمام المغرب الذي سيشارك باعتباره “البلد المستضيف”.