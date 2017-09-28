رابطة الدوري الجزائري تندّد بتدخل اتحاد الكرة في صلاحياتها

ندّد مجلس رابطة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، بما أسماه تدخل اتحاد الكرة في صلاحياته، مبديًا استعداده لحل نفسه وفسح المجال أمام تشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على مسابقة الدوري.

واعتبر مجلس إدارة الرابطة خلال اجتماعه اليوم الخميس، حديث الاتحاد الجزائري عن عدة نقاط تنظيمية تخص عمل الرابطة بالدرجة الأولى، كبرمجة المباريات، وتعيين مراقبين لها، تدخلًا في صلاحياتها.

ونوَّه نفس المصدر، إلى أن توجيه إنذار للرابطة من قبل الاتحاد في قضية سيد علي بادني، اللاعب السابق لجمعية الشلف، والذي يعود إلى بداية الموسم الماضي، أي خلال فترة الاتحاد السابق، ليس بريئًا، وإنما يعكس نية مبيتة لدى رئيس الاتحاد الحالي، خير الدين زطشي.

كما أشار إلى أن الاتحاد كان الأولى به، أن يبلغ الرابطة بـ” الخطأ الذي وقعت فيه، إذا كان هناك خطأ” عن طريق لجنة الانضباط أو لجنة القيم، بدلاً من إظهاره للعلن.

وأكد محفوظ قرباج، رئيس رابطة الدوري، أن الرابطة تنشط بتوكيل من الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وأنه مستعد لقبول سحب هذا التوكيل لفسح المجال أمام تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير مسابقة الدوري، إذا كانت هذه الخطوة تدعم تطور واستقرار اللعبة في البلاد.

وكان وزير الرياضة، الهادي ولد علي، دعا أمس الأول الثلاثاء، قرباج، إلى الامتثال لقرارات الاتحاد الذي يبقى هو المسؤول الأول عن كرة القدم الجزائرية، داعيًا الطرفين إلى التفاهم والابتعاد عن الخلافات خدمة للمصلحة العامة.

وتبعًا لذلك وافق مجلس الرابطة على برمجة الجولة السادسة من الدوري يومي الخامس والسادس تشرين أول/ أكتوبر المقبل، بدلاً من السابع من نفس الشهر الذي يتزامن مع مباراة المنتخب الجزائري مع مضيفه منتخب الكاميرون ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وخرجت الجزائر والكاميرون من سباق التأهل للمونديال، حيث تتذيل الأولى المجموعة الثانية بنقطة واحدة، فيما تحتل الكاميرون المركز الثالث قبل الأخير بنقطتين.