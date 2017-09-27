الأفريقي التونسي يلغي رحلته لجنوب أفريقيا لمواجهة سوبر سبورت بالكونفدرالية.. تعرّف على السبب

ألغى النادي الأفريقي التونسي رحلته المقررة اليوم الأربعاء، إلى جنوب أفريقيا لملاقاة فريق سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي بذهاب الدور قبل النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية الأفريقية)، بسبب عدم حصوله على تأشيرات دخول.

وألغيت الرحلة بينما كان وفد الفريق يستعد للمغادرة في مطار تونس قرطاج الدولي، اليوم الأربعاء، إلى جنوب أفريقيا في رحلة عادية عبر مدينة دبي الإماراتية لتأخر الحصول على التأشيرات.

وشكت إدارة الأفريقي اليوم من مماطلة سفارة جنوب أفريقيا في إصدار تأشيرات للفريق، الذي ضمن تأهله إلى الدور نصف النهائي الأحد الماضي ضد مولودية الجزائر.

وذكرت تقارير إعلامية في تونس اليوم أن إدارة الأفريقي تعمل على التوصل إلى حلول مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، بما في ذلك إمكانية تأجيل اللقاء إلى يوم الأحد المقبل، عوضا عن يوم السبت القادم في حال حصول الفريق على تأشيرات بشكل متأخر.