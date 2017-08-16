حسام غالي يصل السعودية تمهيدًا للانضمام لنادي النصر.. ويؤكّد: أتمنى رد الجميل للجماهير (فيديو)

وصل حسام غالي، قائد النادي الأهلي المصري، إلى السعودية للانضمام رسميًا لنادي النصر، وتوقيع عقوده بشكل رسمي.

وقال غالي في تصريحات لصحيفة “الرياضية”: “أقول لجماهير النصر كنتم دائما حولي وتقابلونني في كل مكان في العالم وتقدمون لي الدعم، وحتى في أزمتي مع لجنة المنشطات كانوا دائما خلفي وأتمنى رد الجميل لهم وأكون عند حسن ظنهم الفترة المقبلة، وجاهز لمواجهة الاتفاق المقبلة”.

وكانت مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي التي أقيمت، أمس الثلاثاء، بنهائي كأس مصر ببرج العرب هي الأخيرة لحسام غالي مع الأهلي.

واتفق غالي مع النادي السعودي على جميع التفاصيل الخاصة بالعقد، حيث سيوقع “الكابيتانو” موسما واحدا مقابل 850 ألف دولار، أي ما يقرب من 16 مليون جنيه مصري.

صــور من وصول محترف #النصر المصري .. القائد حسام غالي إلى الرياض#معاك_يانصر pic.twitter.com/2h81ufxauV — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 16, 2017

ولعب غالي من قبل للنصر السعودي العام 2009 وخاض تجارب احترافية، أبرزها توتنهام الإنجليزي وفينورد الهولندي وديربي كاونتي وليرس البلجيكي.