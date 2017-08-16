السعودية.. لجنة الانضباط تحذر وتغرم وليد عبدالله حارس نادي النصر بسبب هذا الفيديو

وجهت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم تحذيرا شديدا لحارس مرمى نادي النصر وليد عبدالله، كما قررت تغريمه 10 آلاف ريال نظير نشره مقطعًا مرئيًا مخالفًا عقب مباراة فريقه أمام الفيصلي بدوري جميل.

وفتحت الجماهير السعودية النار على ثنائي النصر، الحارس وليد عبدالله والمهاجم محمد السهلاوي، بعد اعتراف الأول بتعمده إيذاء لاعب الفيصلي خلال المباراة الافتتاحية بدوري جميل للمحترفين.

وفاز النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف على الفيصلي، يوم السبت الماضي، في ختام الجولة الأولى من دوري جميل، والتي شهدت تعرض السهلاوي للإصابة بعد تدخل سعيد الربيعي لاعب الفيصلي معه بقوة.

وعقب نهاية المباراة ظهر السهلاوي برفقة وليد عبدالله، الذي قال في مقطع فيديو عبر سناب شات: “ترى ما طقيته إلا علشانك”، ليرد مهاجم العالمي: “والله صراحة فزعت فزعة قوية”.

وطالبت الجماهير السعودية بمختلف انتماءاتها، بمعاقبة حارس النصر، بعدما اعترف بتعمده إيذاء لاعب الفيصلي للانتقام لزميله محدم السهلاوي، الذي تعرض لكدمة في كاحل القدم.

يذكر أن لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي، قررت إيقاف سعيد الربيعي، لاعب الفيصلي، مباراة واحدة وتغريمه 10 آلاف ريال، بسبب تدخله العنيف مع السهلاوي.