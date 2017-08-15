شباك الحضري تهتز 4 مرات في فوز مثير لنادي الهلال السعودي على التعاون (فيديو وصور)

المصدر: د -ب-أ

أحبط الهلال حامل اللقب انتفاضة التعاون وتفوق عليه 4-3 في مباراة مثيرة بدوري جميل “المحترفين السعودي” لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وتقدم الهلال 2-صفر ثم انتفض التعاون بملعبه ليتعادل 2-2 قبل أن ينتهي الشوط الأول الرائع بالتعادل 3-3.

وأحرز البرازيلي كارلوس إدواردو الهدف الرابع في الشوط الثاني ليقود الهلال لفوزه الثاني على التوالي في مباراتين بينما خسر التعاون لأول مرة بعد فوزه في الجولة الافتتاحية.

افتتح عمر خربين حفل الأهداف بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من سلمان الفرج لم يتعامل معها الحارس المصري المخضرم عصام الحضري في الدقيقة 14.

وبعد سبع دقائق تكرر المشهد ولكن هذه المرة بعرضية من خربين إلى محمد البريك ليضاعف التقدم.

وقلص الحاج كامارا القادم من سيراليون الفارق من متابعة لهجمة مرتدة قادها جهاد الحسين في الدقيقة 26.

وكلل المصري مصطفى فتحي محاولاته على المرمى ليتعادل للتعاون بعد انفراد بالحارس عبد الله المعيوف في الدقيقة 35 وهو هدفه الثاني على التوالي بعد انتقاله من الزمالك.

واستفاق الهلال واعتمد على نفس سلاح التمريرات العرضية ليتقدم بهدف ثالث عبر رأس إدواردو بعد تمريرة ياسر الشهراني قبل سبع دقائق على انتهاء الشوط.

وبنفس الطريقة انتزع عبد الله الشمري التعادل للتعاون قبل انتهاء الشوط من ضربة رأس بعد تمريرة فتحي.

واستمرت المحاولات على المرميين في الشوط الثاني لكن مرمى الحضري استقبل هدفا رابعا عبر إدواردو بتسديدة قوية بعد شراكة جديدة مع الشهراني.

برأسية خربين الهلال يتقدم بالهدف الأول في شباك التعاون#دوري_بلس pic.twitter.com/Ubxs3W6JYX — dawriplus دوري بلس (@dawriplusksa) ١٥ أغسطس، ٢٠١٧

محمد البريك يسجل هدف الهلال الثاني بعد كرة عرضية من اللاعب عمر خربين

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/ie4hHf9i2Q — dawriplus دوري بلس (@dawriplusksa) ١٥ أغسطس، ٢٠١٧

الحاجي كمارا يسجل هدف تقليص الفارق بعد صناعة مميزة من جهاد الحسين لتصبح النتيجة 2-1

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/H2eIzXeRMN — dawriplus دوري بلس (@dawriplusksa) ١٥ أغسطس، ٢٠١٧

35′ مصطفى فتحي يسجل هدف التعادل الثاني للتعاون لتصبح النتيجة 2-2

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/YxELiIyqyC — dawriplus دوري بلس (@dawriplusksa) ١٥ أغسطس، ٢٠١٧

38′ الهلال يرد سريعاً عن طريق اللاعب كارلوس ادواردو بعد عرضية ياسر الشهراني 3-2

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/mngPuFvHWp — dawriplus دوري بلس (@dawriplusksa) ١٥ أغسطس، ٢٠١٧

56′ ادواردو يسجل الهدف الرابع للهلال لتصبح النتيجة 4-3#دوري_بلس pic.twitter.com/mx8Qpr0xgu — dawriplus دوري بلس (@dawriplusksa) ١٥ أغسطس، ٢٠١٧

وعقب المباراة أعرب لاعبو التعاون رضاهم عما قدموه في مباراتهم أمام الهلال والتي انتهت بفوز الأخير 4-3، فيما قال لاعبو الهلال إنهم حققوا الأهم بالخروج بالنقاط الثلاث.

وقال حارس مرمى التعاون عصام الحضري “المباراة كانت مفتوحة وهو ما زاد من غلة الأهداف، أداء الفريقين يؤكد أن الدوري سيكون هذا الموسم أقوى من أي وقت مضى.

وأضاف الحضري في تصريحات صخفية عقب اللقاء: “جميع اللاعبين في الفريقين قدموا جهدا كبيرا أمام فريق عريق.. سنفكر في القادم من أجل التعويض واستعادة الانتصارات”.

على الجانب الآخر قال البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب الهلال: “كل مباريات الدوري هذا الموسم ستكون صعبة ومثيرة خاصة بعد زيادة الأجانب”