تعرف على حكم مباراة الإمارات والسعودية في تصفيات كأس العالم

قال اتحاد الكرة الإماراتي إن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أسند مهمة تحكيم مباراة المنتخب الإماراتي الأول أمام نظيره السعودي والتي ستلعب في الـ 29 من الشهر الجاري على أرضية ملعب ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين، لطاقم تحكيم كوري جنوبي بقيادة الحكم الدولي كيم يونغ هيوك.

وسبق للحكم الكوري، والذي هو من مواليد العام 1983 إدارة مباريات في نهائيات كأس العالم 2014، ومباريات في نهائيات كأس آسيا 2015، فيما حصل على الشارة الدولية في العام 2009.

ويساند هيوك طاقم تحكيم كوري جنوبي كذلك هم، يون كوانغ يول حكم مساعد أول، وكيم يونغ ها حكم مساعد ثانٍ، وكو هيانغ ين حكم رابع.

وبحسب موقع اتحاد الكرة الإماراتي الرسمي، تم تعيين مقيم حكام أردني هو السيد ناصر درويش الغفاري، فيما أسند الفيفا مراقبة المباراة إلى السيد يون كيون من هونغ كونغ.

وستكون صافرة البداية للمباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات، وتلعب هذه المباراة لحساب الجولة التاسعة قبل الأخيرة من منافسات التصفيات الآسيوية في دورها الثاني المؤهل إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 2018.

وفقدت الإمارات فرص التأهل للمونديال، فيما تنافس السعودية كلا من اليابان وأستراليا على البطاقتين المؤهلتين بشكل مباشر، والبطاقة المناصفة.