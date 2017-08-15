نادي النصر السعودي يقترب من مصطفى بصاص

قالت تقارير صحفية سعودية، إن اللاعب مصطفى بصاص نجم الأهلي السعودي، المستبعد من قائمة الفريق الكروي الأول، بات قريبا من ارتداء قميص النصر في غضون الأيام القادمة، بعد توصل الطرفين إلى اتفاق على بنود العقد.

واستبعد الأوكراني رييروف، اللاعب بحسب ما نقلت صحيفة عكاظ على الرغم من أنه كان أحد العناصر الفنية المميزة في معسكر الفريق الكروي في النمسا.

وقبل مباراة الاتفاق الماضية أخطر المدرب ريبروف اللاعب بعدم حاجته الفنية له خلال فترة إشرافه على الفريق الكروي.

كان القرار بالنسبة لبصاص بمثابة المفاجأة، كون المدرب كان يعتمد عليه كثيرًا في المباريات الودية.

وبحسب مقربين من اللاعب فإن الاستبعاد جاء من جهة الإدارة، وليس المدرب.

وأعلن الأهلي قبل عدة أيام عن صفقاته، كما ضم 4 عناصر لقائمته الآسيوية.

وبحسب عكاظ فإن بصاص أتم اتفاقه مع نادي النصر السعودي، ليواصل الأخير دعم صفوفه على الرغم من الأزمة المالية التي يمر بها النادي.

ووصل المغربي محمد فوزير إلى المملكة العربية السعودية لينضم بشكل رسمي لصفوف النصر، وينخرط في تدريبات الفريق الذي يستعد لمباريات الجولة الثانية من دوري جميل.