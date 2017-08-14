السعودية.. علي الحبسي يطلب فسخ تعاقده مع نادي الهلال

كشفت تقارير صحفية سعودية أن حارس مرمى نادي الهلال السعودي، الدولي العُماني علي الحبسي قد طلب من وكيل أعماله البحث عن طريقة لفسخ تعاقده مع الهلال.

وبحسب ما نقلت صحيفة “الرياضي” فإن استبعاد الحارس من قائمة الهلال في دوري أبطال آسيا أشعل نار الغضب لدى الحارس الدولي.

ويأتي هذا التقرير على الرغم من تأكيد الحبسي أنه حارس محترف ويتقبل قرار المدرب أيًّا كان وأن أمر استبعاده آسيويًا لا يزعجه.

وكانت جماهير الهلال قد أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي غضبًا بسبب قرار مدرب الفريق رامون دياز مشددين على أنه يلزم العناد مع الحارس المخضرم.