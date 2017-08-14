البرازيلي دي سيلفا يصل جدة للانضمام إلى النادي الأهلي

وصل البرازيلي ليوناردو دي سيلفا سوزا إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي، في جدة ،اليوم الإثنين، تمهيدًا لانضمامه إلى صفوف الأهلي السعودي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي، عبر شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر”:”وصل الآن محترف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، ليوناردو دي سيلفا سوزا، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة”.

ومن المقرر أن ينضم ليوناردو دي سيلفا إلى الفريق لمدة موسم واحد، مع إمكانية التجديد لموسمين مقبلين.

وينتظر أن يشارك دي سوزا مع الأهلي في لقائه المقبل أمام الفتح بإطار الجولة الثانية بدوري المحترفين السعودي.

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وصول محترف الفريق الكروي الأول بالنادي #الاهلي ليوناردو دي سيلفا سوزا إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة #الملكي pic.twitter.com/c954UoOpYj — النادي الأهلي (@ALAHLI_FC) August 14, 2017

في سياق متصل، اختار المدير الفني للنادي الأهلي، الروماني سيرغي ريبروف، الرباعي الأجنبي الذي سيشارك مع الفريق في دوري أبطال آسيا.

وضمت قائمة اللاعبين الأجانب كلًا من السوري عمر السومة، والبرازيليين كلاوديمير دي سوزا وليوناردو دي سوزا، والمصري محمد عبدالشافي ظهير أيسر.

وخلت قائمة الأجانب من النيجيري غودفري أوبوابونا واليوناني إيوانيس فيتفاتزيديس، علمًا بأن المدافع النيجيري استعاد عافيته ودخل في تدريبات الفريق بعد أنباء اصابته بالملاريا.