السعودية.. هل يشارك عوض خميس مع نادي النصر قبل نهاية العقوبة؟

أرسلت إدارة نادي النصر خطابًا إلى مركز التحكيم الرياضي التابع للاتحاد السعودي لكرة القدم بخصوص مشاركة لاعبه عوض خميس في مباريات الموسم الجاري.

وطلب النصر السماح للاعبه بالمشاركة في المباريات لأن القضية ما زالت منظورة والحُكم بها ليس نهائيًا بعد تقدمه بالاستئناف.

وعوقب عوض خميس بالإيقاف 6 أشهر، كما فُرضت عليه غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال.

وأوضحت تقارير سعودية إلى أن مركز التحكيم قد يوافق على طلب النصر إلى حين اكتساب حكمه الصفة القطعية.

وأشارت إلى أن مركز التحكيم قد يرد على طلب النصر قبل مباراة النصر أمام الاتفاق يوم الجمعة القادم.

وكان عوض خميس قد وقّع عقدًا احترافيًا مع نادي الهلال، ثم تراجع وعاد ليجدد عقده مع النصر.