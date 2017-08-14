باوزا يعلن تشكيلة منتخب الإمارات لمواجهتي السعودية والعراق

أعلن إدغاردو باوزا، المدير الفني للمنتخب الإماراتي، تشكيلة اللاعبين التي ستدخل مرحلة الاستعداد لمباراتي السعودية والعراق في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018.

وجاءت تشكيلة الأبيض كالآتي:

حراس المرمى: ماجد ناصر (شباب الأهلي دبي)، علي خصيف (الجزيرة)، خالد عيسى (العين)، أحمد شمبيه (النصر).

مدافعون: عبد العزيز هيكل وعبد العزيز صنقور ووليد عباس ومحمد مرزوق (شباب الأهلي دبي)، فارس جمعة ومحمد فوزي (الجزيرة)، مهندي العنزي وإسماعيل أحمد ومحمد أحمد (العين)، محمود خميس (النصر)، أحمد راشد (الوحدة).

لاعبو الوسط: محمد عبد الرحمن وعمر عبد الرحمن “عموري” وأحمد برمان (العين)، خميس إسماعيل وحبيب الفردان وحسن إبراهيم (شباب الأهلي دبي)، طارق أحمد (النصر)، طارق أحمد الخديم وخالد باوزير (الوحدة).

مهاجمون: علي مبخوت وأحمد خليل (الجزيرة)، سالم صالح (النصر)، إسماعيل مطر ومحمد العكبري (الوحدة)، سهيل النوبي (بني ياس).