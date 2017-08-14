السعودية.. نادي الشباب يقدم مهاجمه الجديد (صور)

أعلن نادي الشباب السعودي، رسميًا، اليوم الإثنين، تعاقده مع البرازيلي جوناتاس بيلوسو، بعقد لعامٍ واحد، مع إمكانية التجديد لموسم آخر.

وقال الشباب من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “وقّعت إدارة النادي ظهر اليوم بشكل رسمي مع المحترف البرازيلي جوناتاس بيلوسو لمدة موسم، مع أفضلية التجديد لموسم آخر”.

ومن المرجح أن انضمام جوناتاس بيلوسو إلى الشباب يعني تعثر مفاوضات التعاقد مع ناصر الشمراني لاعب الهلال.

وسيحصل جوناتاس بيلوسو على راتب سنوي يعادل 6 أو 7 أضعاف ما كان يحصل عليه مع ناديه البرازيلي.

وسجل جوناتاس 23 هدفًا مع فريقه في دوري الدرجة الثانية، خلال 36 مباراة شارك فيها.

وخسر الشباب مباراته الافتتاحية في الدوري السعودي 2/1 أمام أحد.