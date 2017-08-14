السعودية.. هجر يلجأ للجنة الانضباط ضد نادي الاتحاد

قالت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الاتحاد السعودي إنها أرسلت اعتذارها لإدارة نادي هجر عن سداد مستحقات النادي بنظام الكاش، والبالغة نحو 14 مليون ريال.

وبذلك ستلجأ إدارة هجر للجنة الانضباط لتقديم شكوى إلى الاتحاد رسميًا، علمًا بأنه ‏عند لجوء إدارة هجر فمن المتوقع أن يتم تفعيل المادة (٨٥) بإرسال إخطار كتابي بتغريم نادي الاتحاد ومنحه موعدًا نهائيًا لسداد المبلغ المستحق.

وكانت إدارة نادي هجر قد رفضت قبول جدولة مطالبتها ضد نادي الاتحاد والبالغة 14.7 مليون ريال، تخص انتقال اللاعبين أحمد الناظري، فيصل الخراع، ورياض آل إبراهيم، من الفريق الأول لكرة القدم للأخير في فترة سابقة إبان رئاسة إبراهيم البلوي.