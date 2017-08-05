السعودية.. الاتفاق يعتذر لكهربا والأنصاري (فيديو)

قدّم هذلول البريك أحد أعضاء إدارة نادي الاتفاق السعودي اعتذاره للكويتي فهد الأنصاري والمصري محمود عبدالمنعم (كهربا)، بعد الخلاف الذي حدث على هامش مباراة الاتحاد والاتفاق في دورة تبوك الدولية أمس الجمعة.

وشهدت خروج لاعبي الفريقين من الملعب عقب المباراة، مشادات كلامية، سرعان ما تحولت لاشتباكات بالأيدي.

واشتعلت شرارة الأحداث بتلاسن بين فهد الأنصاري مع إداريي الاتفاق ولاعبيه، لينضم كهربا للأنصاري، ويتحول الملعب إلى شجار شوارع، قبل أن يسيطر رجال الأمن على الموقف.

وقدم البريك اعتذاره للاعبين من خلال مقطع فيديو وقال فهد الأنصاري على رأسي، أحبك كثيرًا يا فهد، ومحمود على رأسي أيضًا”.

وانتهت المباراة بفوز الاتفاق 3/0 على الاتحاد وهو عكس ما كان متوقعًا”.

وكتب كهربا على صفحته بـ”تويتر” عقب المباراة “من يلعب للاتحاد لا يعرف السقوط. نحترق ونُستفز ومع ذلك سنعود.. موعدنا الدوري يا جمهور الذهب. كل الاحترام والتقدير لرجال الداخلية الأوفياء”.