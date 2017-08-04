تعرّف على رباعي الأهلي السعودي “الأجنبي” في دوري أبطال آسيا

وقع اختيار سيرجي ريبروف، المدير الفني للنادي الأهلي السعودي، على الرباعي الأجنبي الذي سيشارك في بطولة دوري أبطال آسيا وذلك بموافقة إدارة النادي، حيث وقع الاختيار على المهاجم عمر السومة واليوناني ايوانيس فيتفا والبرازيليين كلاوديمير والمنضم حديثًا للنادي الأهلي ليوناردو دي سوزا .

‎وسيدرس ريبروف خلال الأيام القليلة القادمة احتمالية استبدال اليوناني فيتفا بالمصري محمد عبدالشافي، وفقًا لمصلحة الفريق، ولكنه على الأرجح سيكون اليوناني ايوانيس فيتفا خصوصًا وأنه قدّم مستويات كبيرة في معسكر الفريق الذي أقيم في النمسا استعدادًا للموسم الرياضي المقبل.

وتدرس إدارة الأهلي التخلي عن المدافع النيجيري ابوابونا وإعادة قيد اللاعب العراقي سعد الأمير بسبب تواضع مستوى اللاعب.