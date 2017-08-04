الفتح السعودي يتعاقد مع لاعب زاناكو الزامبي “سايث ساكالا”

أعلن نادي الفتح السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعاقده رسميًا مع لاعب الوسط “سايث ساكالا” قادمًا من نادي زاناكو الزامبي بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

وأوصى فتحي الجبال، المدير الفني للفريق، بالتعاقد مع اللاعب، لما يمتلكه من إمكانيات فنية كصانع لعب، وإجادته للعب في مركز الجناح.

يذكر أن ساكالا “21 عامًا” شارك في الموسم الماضي مع فريقه الزامبي في دوري أبطال أفريقيا، كما شارك مع منتخب بلاده في النسخة الماضية لكأس العالم 2017 تحت 20 عامًا، وكذلك كأس أفريقيا 2017 تحت 20 عامًا.

من جانبه، أعرب ساكالا عن سعادته بالتعاقد مع الفتح حيث قال: “إنها محطة احترافية أولى أسعى من خلالها لتسجيل حضوري بشكل يسهم في نجاح تطلعات إدارة النادي، كما أن الفتح واحد من الأندية البارزة في الدوري السعودي الأمر الذي جعلني لا أتردد بالتوقيع معه”.

واختتم ساكالا حديثه قائلًا: “أعد الجماهير ببذل كل ما لدي من أجل إسعادهم”.