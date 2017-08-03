النادي الأهلي السعودي يحصل على توقيع دي سوزا هداف الدوري الصربي (شاهد أهدافه)

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة النادي الأهلي السعودي، أنه حصل بالفعل على توقيع اللاعب البرازيلي ليوناردو دي سوزا، هداف الدوري الصربي مع بارتيزان بلغراد.

اللاعب كان هدافًا للدوري الصربي الموسم الماضي بـ 26 هدفًا ،وكان هدافًا لأندية العين الإماراتي وميتز الفرنسي ونادٍ آخر صربي.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسميًا عن ضم اللاعب ،من خلال المركز الإعلامي للنادي في غضون الساعات القليلة القادمة.

من جهة أخرى ترددت أنباء عن نية ‏إدارة الأهلي إلغاء عقد المدافع النيجيري قودفري ابوا بونا ،وإعادة تسجيل اللاعب العراقي سعد الأمير في كشوفات الفريق.

وتعرضت إدارة النادي الأهلي لانتقادات حادة خلال الأسابيع الأخيرة ؛بسبب التأخر في عملية دعم الفريق بصفقات قوية، بعد موسم مخيب للغاية، نجح فيه الغريم الهلال في التتويج بلقب الدوري وكأس خادم الحرمين.