نادي النصر السعودي يفاوض الإكوادوري كريستيان نوبوا (شاهد مهاراته)

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر السعودي، أن الأخير دخل في مفاوضات مع قائد منتخب الإكوادور، اللاعب كريستيان نوبوا.

نوبوا من مواليد 1985 حيث يبلغ من العمر حاليا 32 عاماً، ويلعب في الدوري الروسي، سبق له اللعب في روبن كازان ودينامو موسكو وروستوف ويلعب حالياً لزينيت سان بطرسبرغ.

المدرب غوميز قد أوصى إدارة ناديه بضرورة التعاقد مع لاعب محور يتسم بالقدرة على قيادة لاعبي خط الوسط وهو ما يتوفر في الإكوادوري .

وضم النصر حتى الآن أربع محترفين من البرازيل ليوناردو ويوفيني والمغربي لكرو والليبيري ويليام جيبور ويتبقى له خانتان أجنبيتان .