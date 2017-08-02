كأس تبوك الودية.. الاتفاق السعودي يعبر الإسماعيلي المصري بثنائية (فيديو وصور)

استهل فريق الاتفاق السعودي مشاركته في بطولة تبوك الودية لكرة القدم، المقامة حاليًا باستاد مدينة خالد الرياضية، بالفوز 2 / صفر على الإسماعيلي المصري، اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية للمجموعة الأولى بالبطولة، التي تضم أيضًا فريق اتحاد جدة السعودي.

وحصد الاتفاق أول ثلاث نقاط له في المجموعة، ليتربع على صدارتها متفوقًا بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه الإسماعيلي، المتساوي معه في الرصيد نفسه، عقب فوزه 3 / 2 على اتحاد جدة (متذيل الترتيب) في الجولة الأولى.

وارتدى هزاع إبراهيم الهزاع ثوب الإجادة في اللقاء، بعدما أحرز هدفي الاتفاق في الدقيقتين 63 و70، قبل أن تتضاعف معاناة الإسماعيلي في المباراة عقب طرد مهاجمه الكولومبي دييجو كالديرون في الدقيقة 72.

وتشارك في البطولة ستة فرق تم تقسيمها إلى مجموعتين، حيث يصعد بطل كل مجموعة إلى المباراة النهائية.