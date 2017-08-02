بعد قرار “فيفا”.. الاتحاد السعودي يُنهي قضية اللاعب البرازيلي جوبسون

أغلق مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي، ملف قضية البرازيلي جوبسون، والتي صدر فيها حكم نهائي بالسداد من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأصدر نادي الاتحاد بيانًا قال فيه إن اللاعب الذي احترف في صفوف الفريق العام 2014، قد حصل على كافة مستحقاته المالية، بعد قرار الاتحاد الدولي.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فیفا” قد خاطب نادي اتحاد جدة بسرعة سداد مستحقات اللاعب البرازيلي جوبسون أولیفییرا والتي تبلغ 180 ألف دولار.

مجلس الإدارة يقفل قضية جيبسون نهائيا#روح_الاتحاد pic.twitter.com/l0Fw1AAbRO — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) ٢ أغسطس، ٢٠١٧

وقطع أنمار الحائلي رئيس النادي حضوره دورة تبوك الدولية متجهًا إلى مقر النادي بمحافظة جدة لدراسة الموقف بشأن الخطاب وإنهاء أزمة اللاعب الذي كان يبلغ إجمالي حقوقه عند النادي 315 ألف دولار قبل تخفيضها إلى 240 ألف دولار.

يذكر أن “فيفا” قرر إيقاف البرازيلي جوبسون لمدة 4 سنوات، لرفض اللاعب خوض فحوصات الكشف عن المخدرات، خلال تواجده في فريق الاتحاد موسم 2013-2014.

كان جوبسون تم القبض عليه العام 2009 بتهمة تعاطي الكوكايين، وحكم عليه بالسجن لستة أشهر مع إيقاف التنفيذ.

في نفس السياق كشفت صحيفة “gsp” الرومانية عن أن المحكمة الرياضية “كاس” قد حكمت لصالح المدرب الروماني فيكتور بيتوركا في قضيته ضد ناديه السابق الاتحاد .

وبحسب ما نقلت الصحيفة فإن الاتحاد سيكون مجبر خلال الشهر الحالي فقط على سداد ما قيمته 700 الف يورو للمدرب.

وتناقلت وسائل إعلامية سعودية عن أن جملة ما سيتقاضاه المدرب الروماني من إدارة الاتحاد ستصل لنحو 30 مليون ريال سعودي.