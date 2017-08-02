نادي الهلال السعودي يكشف عن زيه الجديد (صور)

أزاح نادي الهلال السعودي، الستار عن زيه الجديد لموسم 2017 / 2018، والذي تم تصميمه من قبل شركة “نايكي”.

ويجمع الزي الجديد بين شخصية نادي الهلال الفريدة وتكنولوجيا dri-fit، مما يمنح اللاعبين راحة قصوى ويساعدهم على تقديم أفضل ما لديهم.

وعبّر الأمير نواف بن سعد، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، عن سعادته بتدشين الطقم الجديد، متمنيًا التوفيق للنادي ولشركة نايكي في تحقيق ما يعود بالنفع على الطرفين من خلال الشراكة التي تجمعهما.

ويعد دمج التدرجات المتعددة للون الأزرق، الذي يشتهر به نادي الهلال بهذه الطريقة الفريدة، عنصرًا أساسيًا في التصميم الجديد، ويعبر عن القيم المتأصلة التي تجمع النادي واللاعبين وعشّاقه.

ويوجد فوق تدرّجات اللون الأزرق خطوطه الداكنة على الجوانب الأمامية، وتشكل ياقة القميص العصرية خطًا أزرق اللون يلتف حول الرقبة. وتمّ تصميم الأكمام والأكتاف باللون الأبيض المتباين لإظهار قوة الأكتاف.

ويحيط شريط أبيض بجوانب القميص تمتد حتى منتصفه. ويزهو القميص بياقته الجميلة المستديرة، وشعار نادي الهلال الذي يزين الطرف العلوي للجانب الأيسر.

وتم تصميم “شورت” الزي الجديد باللون الأبيض، مع خطوط زرقاء على الجانبين، وزينت بشعار النادي إلى الزاوية الأمامية إلى جانب اليد اليمنى، في حين تظهر أرقام اللاعبين وشعار نايكي إلى الجانب الأيسر من “الشورت”، ويكتمل الزي الجديد بالجوارب الزرقاء التي تتناغم ألوانها مع باقي التصميم.