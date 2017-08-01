نادي التعاون السعودي يجدد عقد لاعبه البرازيلي مانويل حتى 2020

جدد مجلس إدارة نادي التعاون السعودي، عقد لاعب خط الوسط البرازيلي ساندرو مانويل حتى 2020، بعد انتهاء عقده مع النادي بنهاية هذا الموسم بحضور اللاعب ورئيس التعاون محمد القاسم، دون الإفصاح بين الطرفين عن أي مزايا مالية.

ومن جهته، أكّد رئيس التعاون محمد القاسم أن ساندرو مانويل من خيرة اللاعبين، وقال: “تمديد عقده من أجل الاستفادة منه مستقبلًا في حال رغب الجهاز الفني”، موضحًا أنه سيتم النظر في عروض الأندية التي تقدمت بطلب إعارة اللاعب لاختيار الأنسب منها.

وكان ساندرو قد أعير الموسم الماضي للفتح بعد رؤية مدرب التعاون آنذاك الروماني كونستانتين جالكا الذي طالب بإعارته، وعاد للتعاون بعدها، ومن المتوقع أن يطلب المدرب غوميز أيضًا إعارة اللاعب لهذا الموسم لعدم حاجته الفنية.

يذكر أن الفتح والنصر وعدد من الأندية الخليجية تفاوض التعاون من أجل الفوز بخدماته، وهو ما دفع التعاون لاستثمار اللاعب.