الكويت والسعودية يعطلان اعتزال أبو تريكة

المصدر: القاهرة ـ (خاص) من ابراهيم السيد

تلقى محمد أبو تريكة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عرضا من الاتحاد السعودي لكرة القدم للمشاركة في مباراة خيرية نهاية الشهر الجاري.

كان أبو تريكة قد أعلن اعتزال كرة القدم بنهاية مسابقة كأس العالم للأندية التي يشارك بها النادي الأهلي.

في السياق ذاته، اشترطت الشركة المسوقة لمباراة الاهلي الودية مع الكويت الكويتي المقرر لها الـ30 من الشهر الجاري مشاركة أبو تريكة خلال المباراة.

علمت "إرم" أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي يسعى لإقناع تريكة بحضور المباراة، نظرا للفائدة المالية الكبيرة التي سيحصل عليها الفريق جراء تنظيمها.

يذكر أن أبو تريكة لديه عرض مماثل من الحكومة النيجيرية للمشاركة في مباراة ودية، يذهب ريعها لمرضى السرطان في قارة أفريقيا.