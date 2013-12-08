الاتحاد السعودي يقيل مدربه ويعين المصري أنور بديلاً

قال مصدر في نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم إن المصري عمرو أنور مدرب فريق الناشئين بالنادي سينتقل لقيادة الفريق الأول.

وسيتولى أنور اللاعب السابق للأهلي المصري والذي شارك مع منتخب مصر في نهائيات كأس العالم 1990 تدريب الفريق السعودي خلفاً للاسباني بينات الذي أقيل في وقت سابق بعد الهزيمة 2-1 أمام الشعلة في الدوري.

ويحتل الاتحاد المركز الثامن في الترتيب برصيد 15 نقطة من 12 مباراة بعدما خسر أربع مرات وتعادل في ثلاث وخسر في خمس مباريات.

وستكون المهمة الأولى أمام أنور مع الاتحاد ضد نجران يوم السبت المقبل.