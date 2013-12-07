النصر يحافظ على صدارة الدوري السعودي وهزيمة جديدة للاتحاد

حافظ النصر السعودي على صدارة دوري عبد اللطيف جميل السعودي، بعد فوزه على نادي الشباب 3-2 استاد الأمير فيصل بن فهد، رافعاً رصيده إلى 30 نقطة على بعد أربع نقاط من الهلال الوصيف، وتجمد رصيد الشباب عند 21 نقطة في المركز الثالث.

وحقق أهلي جدة فوزاً صعباً على نادي نجران 3-2، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز، ورفع أهلي جدة رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد نجران عند 18 نقطة في المركز السادس.

‬وتلقى اتحاد جدة الهزيمة الثانية على التوالي في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم بخسارته 2-1 أمام مضيفه الشعلة الذي حقق فوزه الأول في المسابقة السبت.

وأحرز مسفر البيشي هدف التقدم للشعلة في الدقيقة الثامنة لكن مختار فلاتة تعادل للاتحاد قبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق.

وتمكن لاسانا فاني من تسجيل هدف الفوز للفريق المضيف قبل نهاية زمن اللقاء بدقيقتين.

ورفع الشعلة رصيده إلى سبع نقاط بعد أن حقق انتصاره الأول في 12 مباراة هذا الموسم لكنه يقبع في المركز الثالث عشر وقبل الأخير. وتوقف رصيد الاتحاد عند 15 نقطة في المركز الثامن.

وفي لقاء آخر فاز الاتفاق على مضيفه الفيصلي 3-0 بعد أن سجل بابا ويجو هدفين في الدقيقتين الرابعة و78 واحرز حمد الحمد هدفا في الدقيقة 26.

وتقدم الاتفاق الى المركز السابع برصيد 16 نقطة وتجمد رصيد الفيصلي عند 11 نقطة في المركز الثاني عشر.

وكانت مباريات المرحلة 12 قد افتتحت بتعادل الفتح بطل الدوري أمام الرائد 2-2، وخسارة التعاون أمام العروبة 0-1، وفوز صعب للهلال الوصيف على مستضيفه النهضة 2-1 بهدف في الدقيقة 90 من تياغو تيفيز.