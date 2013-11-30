الهلال يواصل إهدار النقاط والفتح يتعثر أمام الاتفاق

واصل الهلال إهدار النقاط وأخفق في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي، بتعادله مع مضيفه الشعلة 2-2 وتلقى الفتح المدافع عن اللقب الهزيمة الرابعة له بخسارته 2-0 خارج أرضه أمام الاتفاق في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

وكاد الشعلة القابع في المركز الثالث عشر وقبل الأخير برصيد أربع نقاط أن يفجر المفاجأة بعدما تقدم 2-1 حتى الدقيقة 83 قبل أن ينقذ محمد الشلهوب فريقه الهلال من الهزيمة بتسجيله هدف التعادل.

وافتتح سيجوندو كاستيو التسجيل للهلال في الدقيقة 49 لكن الشعلة رد بهدفين سجلهما سلطان طميحي وحسن الطير في الدقيقتين 50 و52، وتمكن الشلهوب من تسجيل هدف التعادل للهلال من ركلة حرة قبل نهاية اللقاء بسبع دقائق.

وبهذه النتيجة ظل الهلال في المركز الثاني في المسابقة برصيد 23 نقطة متأخرا بأربع نقاط عن النصر المتصدر.

وسجل محمد الراشد ويحيى عتين هدفين في الدقيقتين 89 والخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني ليحقق الاتفاق الفوز على ضيفه الفتح، وأصبح رصيد الاتفاق 13 نقطة في المركز التاسع متساويا مع الفتح الثامن.

وفي وقت سابق تغلب التعاون على غريمه الرائد 2-1 في مباراة قمة مدينة بريدة، وتوج الكاميروني بول ايفولو مهاجم التعاون أفضلية فريقه خلال اللقاء بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 53.

وأكد لاعب الوسط البرازيلي فينيسيوس ريتشي تفوق التعاون بتسجيله الهدف الثاني بعد تمريرة من ايفولو في الدقيقة 60.

وسجل المهاجم البديل فهد الجهني هدف الرائد بضربة رأس في الدقيقة 71.

وصعد التعاون بعد الفوز إلى المركز الرابع برصيد 19 نقطة متقدما بسبع نقاط على الرائد صاحب المركز العاشر.