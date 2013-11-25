السهلاوي يحسم قمة الرياض الرائعة لصالح النصر

الرياض - نفذ السهلاوي بنجاح ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ليسجل هدف الفوز للنصر الباحث عن اللقب الأول منذ 1994 ويرفع رصيده إلى 24 نقطة من عشر مباريات بفارق نقطتين عن الهلال الذي خسر للمرة الثانية.

وأمضى النصر الشوط الأول بأكمله ونصف ساعة من الثاني مستمتعاً بتفوقه بهدف السهلاوي بعد سبع دقائق فقط من البداية، حين استفاد من واحدة من الأخطاء الدفاعية العديدة للهلال.

لكن الهلال في مرة نادرة أفلت فيها الثنائي تياجو نيفيز وناصر الشمراني من قبضة دفاع النصر أدرك التعادل، حين مرر الأول كرة عرضية إلى الثاني فحولها برأسه في شباك الحارس عبد الله العنزي قبل ربع ساعة من النهاية.

وسحق الاتحاد مضيفه الرائد 4-1 بينها ثلاثية رائعة لمختار فلاتة ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز السادس.

كما تغلب الفيصلي على ضيفه الشعلة بثنائية.