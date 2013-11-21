جدل بين سامي الجابر ومصطفى الآغا على "تويتر"

شهد موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي جدلاً بين نجم المنتخب السعودي السابق سامي الجابر ومقدم برنامج صدى الملاعب على شاشة "mbc" مصطفى الآغا إثر تسويق الجابر لإعلان تجاري.

واختارت وكالة الألبسة العالمية "Louis Vuitton" سامي الجابر من ضمن مجموعة لتمثيلها في صور إعلانية بمناسبة مرور 30 عاماً على وجودها في العالم العربي.

وأثارت تغريدة المدير الفني لفريق الهلال السعودي سامي الجابر حفيظة المذيع الرياضي الأشهر مصطفى الآغا التي تضمنت صورة له وهو يرتدي ملابس إحدى شركات الأزياء العالمية كإعلان تجاري.

وعلق الآغا عبر حسابه على تويتر "بالأمس أشدت باحترافية سامي وحزمه ولكني لا أرى هذه التغريدة الإعلانية أتت في وقتها وهو حر طبعاً".

ورد نجم السعودية السابق على تغريدة الآغا؛ بقوله "أحترم رأيك أبا كرم، ولكن هذه حرية شخصية أيها العزيز الغالي، دمت بألف خير".

وعاد الآغا لينشر تغريدة يرد فيها على الجابر "كل التوفيق لك في كل الأوقات، الخلاف في الرأي لم ولن يفسد للود قضية".

وختم الجابر الجدال؛ بقوله "تبقى دائماً هامة إعلامية نفتخر بوجودها حتى وإن اختلفنا فهو لا يفسد للود أي شيء".

وأشاد مدوّنون بالجدل الذي دار بين الجابر والآغا ووصفوه بـ "الحوار الراقي" الذي تضمّن احتراماً متبادلاً بينهما دون أي تجريح أو إساءة، الأمر الذي كثيراً ما تفتقده الأوساط الرياضية في حال حدوث خلاف في وجهات النظر.

يُذكر أن الآغا كان قد أشاد بانضباطية فريق الهلال خلال معسكره بالدوحة، وأكد أن هذا يعود إلى المدير الفني للهلال سامي الجابر.