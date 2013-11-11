أمير سعودي يوجّه إتهامات لاذعة للاعبي الهلال

وجه الأمير ممدوح بن عبد الرحمن بن سعود عضو شرف نادي النصر السعودي إتهامات لاذعة للاعبَي فريق الهلال ما أثار حفيظة الإدارة التي تقدمت بشكوى رسمية بحق الأمير.

وكان الأمير ممدوح قد إتهم من خلال وسائل الإعلام لاعبَي الهلال سالم الدوسري ونواف العابد، بالكذب وتناول المنشطات والتخاذل في خدمة الوطن، من خلال المشاركة مع المنتخب السعودي لكرة القدم.

وأعلنت إدارة نادي الهلال أنها تقدمت بشكوى رسمية إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم ضد الأمير ممدوح بن عبد الرحمن.

وأصدرت إدارة الهلال بياناً صحفياً جاء فيه "تود إدارة نادي الهلال أن تعلن أنها تتمسك بحقها في حماية لاعبي النادي والمنتخب السعودي سالم الدوسري ونواف العابد جراء الاتهامات التي تعرض لها الثنائي من الأمير ممدوح".

وأضاف البيان أن إدارة النادي وضعت الأمر أمام المسؤولين والقائمين على شؤون كرة القدم السعودية لممارسة دورهم المفترض في حماية نجوم المنتخب من التطاول والإساءات، وإلقاء التهم بلا دليل.

وختم البيان أن الإدارة تستغرب مثل هذا الطرح من الأمير ممدوح بن عبد الرحمن وتضع الجميع أمام مسؤولياتهم وتطالب بمعاقبة كل متجاوز ومسيء وتطالب بحفظ حقوق الرياضيين بكافة ميولهم وإنتماءاتهم.