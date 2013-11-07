الهلال ينتزع صدارة دوري المحترفين السعودي

الرّياض- انتزع الهلال صدارة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم من النصر، بعدما سجّل هدفا متأخرا ليهزم مضيفه نجران 1-صفر، بينما اكتفى غريمه التقليدي بالتعادل 2-2 على أرضه مع الاتفاق بعدما حول تأخره مرتين الأربعاء.
وبفضل انتصاره الثالث على التوالي ارتفع رصيد الهلال إلى 22 نقطة من تسع مباريات متقدما بنقطة واحدة على النصر الذي تراجع إلى المركز الثاني.
وبقي نجران مفاجأة الموسم في المركز الثالث وله 15 نقطة من تسع مباريات، لكنه قد يجد نفسه في وسط الترتيب عند اكتمال مباريات الجولة الخميس.
وقاد هدف سجّله المهاجم البرازيلي تياجو نيفيز قبل دقيقة واحدة على النهاية الهلال للانتصار باستاد الأخدود في نجران لينزل بصاحب الأرض ثاني هزيمة له على ملعبه هذا الموسم.
واستغل الهلال المعزز بلاعبين بارزين هذا الموسم ويقوده المهاجم الدولي السابق سامي الجابر، تعثر النصر غريمه في الرياض أمام الاتفاق ليستعيد الصدارة التي فقدها عقب خسارته المفاجئة أمام الرائد الشهر الماضي.
ووجد النصر نفسه متأخرا في الدقيقة 29 بهدف سجله المهاجم السنغالي بابا وايجو بضربة رأس مستغلا خطأ من الحارس عبد الله العنزي عقب تمريرة عرضية أرسلها حسن كادش.
لكن النصر تعادل بعد خمس دقائق لاحقة بهدف غريب أحرزه إبراهيم هزازي مدافع الاتفاق في مرمى فريقه بالخطأ.
وتصدى الحارس محمد شريفي لمحاولة مهاجم النصر محمد السهلاوي الذي كان في وضع انفراد وارتدت الكرة باتجاه هزازي الذي كان يركض ناحية مرمى فريقه، وبطريقة غريبة وضع هزازي الكرة في مرماه بينما بدا أنه كان يحاول إبعادها الى خارج الملعب.
إلا أن الاتفاق استعاد تقدمه بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني بهدف رائع سجله المهاجم الدولي حمد الحمد بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.
وقام عبد الرحيم جيزاوي بعمل جيد ليهيء الكرة إلى زميله البرازيلي رفائيل باستوس ليحرز هدف التعادل للنصر بتسديدة اصطدمت بمواطنه داني مورايش مدافع الاتفاق قبل أن تسكن الشباك في الدقيقة 68.
وفي وقت سابق اليوم تعادل العروبة 2-2 مع الشعلة في مباراة بين فريقين يقبعان في مؤخرة الترتيب.
وسجل عبد الله ذيب هدف التقدم للعروبة في الدقيقة 47 وتعادل حسن الطير للفريق الزائر في الدقيقة 52.
وتمكن تشارلز ايدوا من إضافة الهدف الثاني للعروبة في الدقيقة 67 قبل أن يتعادل فهد المنيف للشعلة قبل نهاية اللقاء بتسع دقائق.
ويحتل العروبة المركز 12 بثماني نقاط ويليه الشعلة في المركز 13 وقبل الأخير وله ثلاث نقاط.