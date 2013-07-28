الفتح يضم عبد الرحمن القحطاني

الرياض- أعلن الفتح بطل دوري المحترفين السعودي لكرة القدم أنه ضم لاعب الوسط عبد الرحمن القحطاني في صفقة انتقال حر.

وانضم القحطاني البالغ من العمر 30 عاما إلى الفتح بعدما انفصل في وقت سابق هذا الشهر عن ناديه السابق النصر سعيا للحصول على فرصة أكبر للعب كأساسي.

وأمضى القحطاني ثلاثة مواسم في النصر وابتعد عن التشكيلة الأساسية في الموسم الماضي إذ شارك في تسع مباريات بالدوري بينها أربع فقط من البداية ولم يسجل سوى هدفين.

وقال الفتح بموقعه على الانترنت إنه وقع مع القحطاني عقدا لموسم واحد. ووقع العقد في أبوظبي حيث يشارك الفتح حاليا في دورة ودية ينظمها نادي الوحدة الإماراتي وبدء مشواره فيها بالفوز على منافسه المحلي الشباب بهدف نظيف الأحد.

ويسعى الفتح لتعزيز صفوفه قبل أن يبدأ الشهر المقبل الدفاع عن لقبه الوحيد في دوري الأضواء بالسعودية. وسيبدأ الفتح الذي يدربه التونسي فتحي الجبال مشواره بمواجهة التعاون في 23 أغسطس آب.