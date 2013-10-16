السعودية تتصدر المجموعة الثالثة في التصفيات الآسيوية

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الأخضر يحصد نقاط المباريات كاملة ليصل رصيده إلى 9 نقاط عن فوزه في ثلاث مباريات؛ الأولى على الصين والثانية على إندونيسيا وأخيرا على العراق.