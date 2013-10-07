صور.. حسناء السعودية تكشف ميولها الهلالية

الرياض –عمدت الفنانة السعودية ريم عبد الله على نشر صورة لها في صحفتها على موقع ”إنستاغرام“ وهي تشرب قهوتها الصباحية في كوب مزين بشعار نادي الهلال السعودي، وهو ما أثار اهتمام العديد من معجبيها بعد تعرفهم على ميولها الرياضية.

كما أعرب الفنانة السعودية عن أسفها لخسارة الهلال أمام الرائد في الجولة السادسة من الدوري السعودي، وقالت في تغريدة على موقع ”تويتر“ للتواصل الإجتماعي ”هاردلك للهلال ومبروك الفوز للرائد والشباب ومبروك الصدارة للنصر وضياع الفرص وسوء الحظ لا يعني أن الهلال جيد.. الحارس والدفاع يهدمون التقدم“.

كما أكدت ريم عبد الله انتظارها لحفل جوائز الأوسكار في جنيف، وهي التي تشارك في الحفل عن طريق فلم ”وجدة“، أول فلم سينمائي سعودي كامل، ويروي قصة إنسانية بطولة الطفلة وعد محمد والفنانة ريم عبد الله التي تلعب دور الأم، والذي صدر عام 2012.، وفي هذا الصدد قالت ريم ”حتى وإن لم يحصد وجدة أي جائزة يكفينا فخراً أن أول وصول للأوسكار بفيلم سينمائي سعودي تم تصويره بالكامل في السعودية كان بـ(وجدة)“.