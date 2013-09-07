لاعب كرة سعودي شهير يتحول إلى سائق تاكسي

عمان- (خاص) من محمد حسيبا

أجبرت الظروف أحد نجوم الكرة السعودية السابقين وهو لاعب دولي سابق للمنتخب الوطني السعودي ولناديه الجماهيري بالتحول إلى سائق تاكسي نظراً للظروف المادية الصعبة التي يعيشها اللاعب.

وبحسب صحيفة عكاظ السعودية فإن اللاعب كان حاضرا في المواقف الخاصة بنقل الركاب في المنطقة الشرقية، متخفيا خشية أن يعرفه أحد، رافضا الظهور الإعلامي بمهنته الجديدة منعا للإحراج على حد قوله.

واللاعب الذي كان نجما وجد نفسه على الرصيف بعد تعرضه لحاله نفسية خلال سفرياته الكثيرة لإحدى الدول العربية عندما كان لاعبا الأمر الذي أحدث تدهورا في مستواه وعجل بمغادرته للملاعب وخروجه من ناديه ليعود بعد ذلك إلى مسقط رأسه في المنطقة الشرقية.

هذا وقد شهدت السنوات الأخيرة تدهور حالته المادية والنفسية ما دفعه إلى بيع جميع ممتلكاته من أجل الصرف على عائلته الكبيرة وعندما أثقل بالديون لم يجد مخرجا للقيام بواجباته أمام الالتزامات الأسرية إلا العمل كسائق «تاكسي» من أجل توفير احتياجات أسرته اليومية.